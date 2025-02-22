Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Mendagri Sambut Kedatangan Kepala Daerah Retreat di Akmil Magelang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |01:03 WIB
Momen Mendagri Sambut Kedatangan Kepala Daerah Retreat di Akmil Magelang
Mendagri tito karnavian sambut kepala daerah yang akan ikuti retreat (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retreat pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). 

Nampak Tito dan para kepala daerah kompak mengenakan seragam Komcad. Adapun retreat ini akan berlangsung mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

Selain Tito, kedatangan para kepala daerah juga disambut oleh Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha. Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan sejumlah pejabat terkait lainnya. 

Kedatangan kepala daerah juga disambut secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota.

Para kepala daerah tiba di Akmil dengan menggunakan bus dari Rindam IV/Diponegoro. Sebelum memasuki Akmil, mereka lebih dulu transit di Wisma Sumbing yang lokasinya persis di depan Akmil. Di Wisma Sumbing, para kepala daerah dikumpulkan berdasarkan masing-masing peleton. Mereka kemudian membentuk barisan dan meneriakkan yel-yel penyemangat sebelum akhirnya berjalan memasuki gerbang Akmil.

Dalam sambutannya, Tito mengingatkan para kepala daerah agar dapat menjaga kesehatan dan tidak memaksakan mengikuti kegiatan yang dinilai berat. Pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan untuk memfasilitasi para kepala daerah. 

“Silakan istirahat saja di tenda, kalau memang sakit enggak bisa (mengikuti kegiatan). Kita siapkan juga dokter ambulans dan lain-lain,” jelasnya.

 

