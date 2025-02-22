Tinjau CKG di Puskesmas Jatinegara dan Duren Sawit, Gibran Dapat Bisikan Warga

Tinjau CKG di Puskesmas Jatinegara dan Duren Sawit, Wapres Gibran Rakabuming Raka dapat bisikan warga (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Jatinegara dan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Jumat (21/2/2025).

Dari foto yang diterima Okezone dari Sekretariat Wapres (Setwapres), Gibran tampak mendapatkan bisikan dari salah seorang lansia yang sedang mengikuti program CKG. Terlihat, Gibran pun mendekat kepada lansia itu untuk mendengarkan pesan yang disampaikan.

Meski begitu, tidak ada informasi terkait bisikan seorang lansia kepada Gibran itu. Sementara, dalam tinjauannya Gibran melihat bahwa antusiasme masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi.

"Sejak diberlakukan serentak pada 10 Februari lalu, rata-rata jumlah pengguna layanan CKG, baik di Puskesmas Jatinegara maupun Duren Sawit, mencapai 20 hingga 30 orang per hari," dalam keterangan tertulis.

Para pengguna layanan dapat mendaftarkan diri sebelumnya melalui aplikasi Satu Sehat, kemudian mengisi kuesioner skrining mandiri sebelum datang ke puskesmas dengan membawa KTP/KK, kode tiket, dan hasil skrining mandiri.

Apabila tidak dapat mengakses aplikasi Satu Sehat, pengguna layanan dapat langsung mengunjungi puskesmas, dan mendaftar pada pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB setiap hari Senin–Jumat.