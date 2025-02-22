Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Jangan Dibenturkan Urusan Retreat dengan Instruksi Megawati!

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |07:30 WIB
PDIP: Jangan Dibenturkan Urusan Retreat dengan Instruksi Megawati!
PDIP: Jangan Dibenturkan Urusan Retreat dengan Instruksi Megawati!
A
A
A

JAKARTA – PDIP meminta agar tidak lagi dibenturkan urusan ketidakhadiran kepala daerah dari partainya dalam kegiatan retreat atau pembekalan yang digelar di Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Diketahui, puluhan kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retreat.

Hal ini menyusul adanya pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menyebut tidak ada sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada kepala daerah yang tak hadir dalam kegiatan retreat.

"Jadi jangan dibenturkan urusan retreat dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDI Perjuangan itu saja," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, saat meninggalkan kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam.

Dia meminta semua pihak bisa memahami apa yang menjadi keputusan dari Ketua umumnya untuk menunda keberangkatan para kepala daerah dari PDIP. Dia memastikan, instruksi ini urusan internal partainya. "Ini kan urusan internal, pure urusan internal," ujarnya.

Sementara, saat disinggung ihwal topik pembahasan di dalam bersama Megawati dan elite PDIP lainnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebut, pembahasan hanya seputar kepartaian saja.

"Oh biasalah partai kan setiap saat, bisa rapat bisa pagi bisa malam, biasa saja," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement