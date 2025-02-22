Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Megawati Masih Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |08:02 WIB
Catat! Megawati Masih Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang
Catat! Megawati Masih Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan retreat atau pembekalan kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sudah berjalan sejak Jumat (21/2) sore kemarin.  Namun puluhan kepala daerah dari PDIP tidak hadir.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatannya.

Surat terkait instruksi tersebut keluar pada Jumat (19/2) malam, atau tak lama setelah Sekjennya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyusul hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah memastikan bahwa instruksi ketua umumnya kepada kepala daerahnya masih berlaku.

"Masih berlaku," kata Said usai menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu belum mengetahui sampai kapan instruksi ini diberlakukan. Yang jelas, kata dia, para kepala daerah dari PDIP masih diminta untuk menunda keberangkatan.

"Kita tunggulah soal sikap, soal surat sampai sekarang belum (dicabut)," ujarnya melanjutkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement