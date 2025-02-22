Catat! Megawati Masih Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang

JAKARTA - Kegiatan retreat atau pembekalan kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sudah berjalan sejak Jumat (21/2) sore kemarin. Namun puluhan kepala daerah dari PDIP tidak hadir.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatannya.

Surat terkait instruksi tersebut keluar pada Jumat (19/2) malam, atau tak lama setelah Sekjennya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyusul hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah memastikan bahwa instruksi ketua umumnya kepada kepala daerahnya masih berlaku.

"Masih berlaku," kata Said usai menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu belum mengetahui sampai kapan instruksi ini diberlakukan. Yang jelas, kata dia, para kepala daerah dari PDIP masih diminta untuk menunda keberangkatan.

"Kita tunggulah soal sikap, soal surat sampai sekarang belum (dicabut)," ujarnya melanjutkan.