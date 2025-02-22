Minus Kepala Daerah PDIP, Mendagri Tito Karnavian Gojlok Peserta Retreat dengan Senam Pagi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian senam pagi bersama para kepala daerah peserta retreat di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sabtu (22/2/2025). Senam merupakan agenda awal bagi para kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan berbagai materi retreat.

Selain Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga turut mengikuti senam pagi bersama kepala daerah. Keduanya kompak mengikuti semua gerakan senam bersama para kepala daerah.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan. Meski senam pagi dijadwalkan pukul 06.00 WIB, Mendagri sudah lebih dulu tiba di lokasi senam yang berlangsung di area terbuka tersebut pukul 05.30 WIB. Kehadiran Mendagri Tito dan Wamendagri Bima menambah semangat para peserta.

Tidak hanya berolahraga, Tito juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Lebih lanjut, para kepala daerah juga terlihat antusias mengikuti agenda senam pagi. Sebelum senam dimulai, kepala daerah juga meneriakkan yel-yel. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat.

"Pagi, pagi, pagi," ujar para kepala daerah kompak menyambut ucapan selamat pagi dari salah seorang instruktur senam.

Retreat kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain diskusi dan pemaparan kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta.