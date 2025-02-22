Fantastis! Tersangka Raup Keuntungan Ratusan Miliar Setahun Jadi Agen Judi Online 1XBET

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkap, tersangka kasus judi online (judol) jaringan internasional 1XBET meraup keuntungan hingga ratusan miliar dalam setahun. Sebelumnya, Bareskrim menangkap tersangka judi online yang servernya di negara Eropa.

"Hasil kegiatan judol tersebut, para pelaku memperoleh keuntungan ratusan miliar dalan kurun 1 tahun," kata Djuhandani kepada wartawan, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Para pelaku, kata Djuhandani, menyamarkan keuntungan dari praktik judol itu dengan menempatkan uang mereka ke rekening atas nama orang lain.

"Kemudian para pelaku mengkonversikan mata uang asli ke mata uang asing melalui beberapa money changer. Kemudian digunakan sebagai kebutuhan pribadi pelaku," katanya.

Djuhandani menjelaskan situs judi online 1XBET itu memiliki server yang berada di Eropa, dan domain yang digunakan oleh para pelaku di Indonesia adalah https://1xbetindo.com.

"Kemudian para pelaku tersebut mendaftarkan sebagai agen judi online 1XBET di regional Indonesia," katanya.

Selain itu, kata Djuhandani, para pelaku juga saling berkoordinasi dengan beberapa agen judi online 1XBET yang berada di beberapa negara.

"Yaitu China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand dengan menggunakan grup aplikasi telegram, skype dan WhatsApp untuk bertukar data perbankan, maupun situasi terkait pengawasan judi online oleh aparat penegak hukum di masing-masing negara," tuturnya.