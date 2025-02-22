Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fantastis! Tersangka Raup Keuntungan Ratusan Miliar Setahun Jadi Agen Judi Online 1XBET

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |09:32 WIB
Fantastis! Tersangka Raup Keuntungan Ratusan Miliar Setahun Jadi Agen Judi Online 1XBET
Tersangka Raup Keuntungan Ratusan Miliar Setahun Jadi Agen Situs Judi Online
A
A
A

JAKARTA  - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkap, tersangka kasus judi online (judol) jaringan internasional 1XBET meraup keuntungan hingga ratusan miliar dalam setahun. Sebelumnya, Bareskrim menangkap tersangka judi online yang servernya di negara Eropa.

"Hasil kegiatan judol tersebut, para pelaku memperoleh keuntungan ratusan miliar dalan kurun 1 tahun," kata Djuhandani kepada wartawan, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Para pelaku, kata Djuhandani, menyamarkan keuntungan dari praktik judol itu dengan menempatkan uang mereka ke rekening atas nama orang lain.

"Kemudian para pelaku mengkonversikan mata uang asli ke mata uang asing melalui beberapa money changer. Kemudian digunakan sebagai kebutuhan pribadi pelaku," katanya.

Djuhandani menjelaskan situs judi online 1XBET itu memiliki server yang berada di Eropa, dan domain yang digunakan oleh para pelaku di Indonesia adalah https://1xbetindo.com.

"Kemudian para pelaku tersebut mendaftarkan sebagai agen judi online 1XBET di regional Indonesia," katanya.

Selain itu, kata Djuhandani, para pelaku juga saling berkoordinasi dengan beberapa agen judi online 1XBET yang berada di beberapa negara.

"Yaitu China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand dengan menggunakan grup aplikasi telegram, skype dan WhatsApp untuk bertukar data perbankan, maupun situasi terkait pengawasan judi online oleh aparat penegak hukum di masing-masing negara," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185777//bansos-jskZ_large.jpg
Cara Ajukan Reaktivasi Penerima Bansos yang Sempat Dicoret karena Terindikasi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899//judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181781//menkomdigi_meutya_hafid-65bs_large.jpg
Menkomdigi: 2,4 Juta Konten dan 2,1 Juta Situs Judi Online Diblokir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181775//kepala_ppatk_ivan_yustiavandana-VcCv_large.jpg
PPATK Klaim Transaksi Judi Online Anjlok Rp155 Triliun pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306//yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement