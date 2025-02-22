Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kepala Daerah Ikuti Senam Pagi Bersama Tito Karnavian di Lembah Tidar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |10:14 WIB
Momen Kepala Daerah Ikuti Senam Pagi Bersama Tito Karnavian di Lembah Tidar
Momen Kepala Daerah Ikuti Senam Pagi Bersama Tito Karnavian di Lembah Tidar
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah kepala daerah terlihat antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar pada pagi hari ini Sabtu (22/2/2025). Sejak pagi mereka sudah berkumpul di lapangan.

Diketahui, senam pagi tersebut salah satu agenda retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Pada pagi ini kita akan melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita. Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan gembira dan semangat," ujar koordinator instruktur senam.

Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga. Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.

"Maumere, Maumere, Maumere," ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat. 

Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retreat. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retreat pembekalan ini dengan optimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185686//mendagri_tito_karnavian-WEFo_large.jpg
Prabowo Perintahkan Audit RS di Papua Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185189//pemerintah-aDdJ_large.jpg
Cegah Potensi Konflik, Pemerintah Targetkan Penyelesaian Batas di 5.000 Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184373//pemerintah-JAnb_large.jpg
Pemerintah Optimis Perbatasan Indonesia Semakin Tangguh dan Berdaulat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183522//pemerintah-Wm5A_large.jpg
Kemendagri: Validasi Lapangan untuk Melihat Ekosistem Inovasi Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182736//pemerintah-ZIxr_large.jpg
Kemendagri Sebut Penyebaran Inovasi Daerah saat Ini Belum Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181609//pemerintah-57y4_large.jpg
Mendagri Tito Supervisi Langsung Pemda Aceh soal Pengalihan TKD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement