Momen Kepala Daerah Ikuti Senam Pagi Bersama Tito Karnavian di Lembah Tidar

JAKARTA - Sejumlah kepala daerah terlihat antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar pada pagi hari ini Sabtu (22/2/2025). Sejak pagi mereka sudah berkumpul di lapangan.

Diketahui, senam pagi tersebut salah satu agenda retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Pada pagi ini kita akan melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita. Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan gembira dan semangat," ujar koordinator instruktur senam.

Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga. Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.

"Maumere, Maumere, Maumere," ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat.

Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retreat. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retreat pembekalan ini dengan optimal.