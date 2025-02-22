Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seluruh Kuota Haji Khusus 2025 Sudah Terisi di Hari Terakhir Pelunasan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |13:02 WIB
Seluruh Kuota Haji Khusus 2025 Sudah Terisi di Hari Terakhir Pelunasan
Seluruh Kuota Haji Khusus 2025 Sudah Terisi (Foto : Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tahap perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H atau 2025 untuk jamaah haji khusus berakhir hari ini. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief memastikan seluruh kuota jemaah haji khusus sudah terisi.

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jamaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

Pengisian kuota jamaah haji khusus tahap pertama dibuka pada 24 Januari–7 Februari 2025. Saat itu, ada 14.467 jemaah haji khusus yang telah melunasi. Sehingga, sisa kuota haji khusus berjumlah 1.838 jemaah. 

"Karena masih ada sisa kuota haji khusus, kami buka tahap perpanjangan dari 17 sampai 21 Februari 2025. Pada penutupan sore ini, ada 1.184 jemaah haji khusus yang melunasi. Selain itu, ada 1.516 jemaah haji khusus yang melunasi dengan status cadangan. Sehingga total asa 2.700 jemaah yang melunasi. Ini sudah melebihi sisa kuota yang ada," ujar Hilman Latief seperti dikutip, Sabtu (22/2/2025).

Pihaknya pun memastikan seluruh kuota jamaah haji khusus sudah terisi.

"Jamaah haji khusus kuota cadangan yang sudah melunasi tahun ini, jika tidak bisa berangkat karena kuota sudah habis, mereka akan masuk prioritas keberangkatan tahun depan," ujarnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus pada Ditjen PHU Nugraha Stiawan menambahkan, pihaknya akan fokus mengawal proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah haji khusus, mulai visa hingga lainnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haji Plus Jamaah Haji Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185922//menteri_haji_mochammad_irfan_yusuf-w1iC_large.jpg
Pelunasan Biaya Haji 2026 Dibuka dalam 3 Gelombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891//wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185809//umrah-6WDn_large.jpg
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184897//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-bXAI_large.jpg
KPK Bedah Dugaan Korupsi BPKH: Biaya Mahal, Layanan Haji Diduga Tak Sejalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184067//kasus_dugaan_korupsi_kuota_haji-ORY0_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 10 Bos Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261//haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement