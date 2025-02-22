Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamendagri Bilang Retreat Kepala Daerah Perkuat Sinergi Masa Depan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |14:26 WIB
Wamendagri Bilang Retreat Kepala Daerah Perkuat Sinergi Masa Depan
Wamendagri Bilang Retreat Kepala Daerah Perkuat Sinergi Masa Depan (Foto : Istimewa)
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retreat pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Kemendagri, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kompetensi masing-masing kepala daerah.

“Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian,” kata Bima dalam laporannya pada Pembukaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Bima membeberkan berbagai materi yang bakal disampaikan narasumber kepada kepala daerah pada retret pembekalan. Hal itu seperti pemahaman terhadap tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, dan program kerja setiap kementerian.

Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja. 

“Membangun chemistry emotional bonding dan juga team building. Kedekatan antarkepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan,” katanya.

Selain itu, retret kepala daerah didesain lebih interaktif, sehingga terbangun interaksi bukan saja narasumber dengan kepala daerah, tapi juga antarkepala daerah. Dengan desain seperti itu, Bima berharap ada perspektif dari daerah yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Bima menyebutkan, dari 503 kepala daerah tercatat hingga Jumat (21/2/2025) malam, sebanyak 450 hadir dan 53 belum hadir. Dari 53 tersebut, 5 di antaranya izin karena sakit dan 1 izin bersurat. 

“Kemudian ada 47 yang hingga pagi ini belum ada kabar,” ujarnya.

 

