Pramono Mendarat di Yogyakarta, Hadiri Retreat Kepala Daerah di Magelang?

KULONPROGO - Gubernur Jakarta, Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Sabtu (22/5/2025) siang.

Namun politikus PDI perjuangan itu enggan menjawab pertanyaan wartawan, apakah kedatangannya ke Yogyakarta untuk mengadiri retreat kepala daerah di Akmil Magelang, atau acara lainnya.

"Bismillahirrahmanirrahim," jawab Pramono saat ditanya apakah dirinya telah mendapat izin dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnouputri untuk menghadiri retreat kepala daerah, Sabtu (22/2/2025). Sebab diketahui sebelumnya, Megawati telah menginstruksikan kadernya untuk tidak menghadiri retreat tersebut.

"Artinya apa, Pak?" wartawan kembali bertanya.

"Mau naik mobil," kata Pramono.