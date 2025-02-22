Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pramono Mendarat di Yogyakarta, Hadiri Retreat Kepala Daerah di Magelang?

Budi Utomo , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |14:46 WIB
Pramono Mendarat di Yogyakarta, Hadiri Retreat Kepala Daerah di Magelang?
Pramono Anung mendarat di Bandara YIA, hadiri retreat di Magelang? (Foto : iNews)
A
A
A

KULONPROGO - Gubernur Jakarta, Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Sabtu (22/5/2025) siang. 

Namun politikus PDI perjuangan itu enggan menjawab pertanyaan wartawan, apakah kedatangannya ke Yogyakarta untuk mengadiri retreat kepala daerah di Akmil Magelang, atau acara lainnya.

"Bismillahirrahmanirrahim," jawab Pramono saat ditanya apakah dirinya telah mendapat izin dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnouputri untuk menghadiri retreat kepala daerah, Sabtu (22/2/2025). Sebab diketahui sebelumnya, Megawati telah menginstruksikan kadernya untuk tidak menghadiri retreat tersebut. 

"Artinya apa, Pak?" wartawan kembali bertanya.

"Mau naik mobil," kata Pramono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185099//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HPOF_large.jpg
Gubernur Pramono Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185087//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-iouH_large.jpg
Jimly Temui Megawati, Singgung Reformasi Polri dan Rencana Amandemen UUD 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185080//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-hfGl_large.jpg
Jimly Serahkan Buku Amandemen Kelima ke Megawati: Banyak yang Harus Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974//pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement