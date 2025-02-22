Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejari Muba Sita Dokumen Dugaan Korupsi Proyek Tol di Kantor Pengusaha

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |14:58 WIB
Kejari Muba Sita Dokumen Dugaan Korupsi Proyek Tol di Kantor Pengusaha
Kejari Muba Sita Dokumen Dugaan Korupsi Proyek Tol di Kantor Pengusaha
A
A
A

JAKARTA -  Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) menggeledah dua kantor PT. SMB milik pengusaha berinisial HA. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan korupsi pemalsuan dokumen ganti rugi lahan yang digunakan untuk proyek tol Bayung Lencir-Tempino (Baleno).

Kedua lokasi yang digeledah tim penyidik adalah kantor PT. SMB milik HA berlokasi di Palembang. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Muba, Roy Riadi.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan penggeledahan dan penyitaan dokumen tersebut adalah bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejari Muba.

"Benar, penggeledahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemalsuan dokumen terkait tanah untuk proyek tol," kata Vanny saat dikonfirmasi wartawan, dikutip, Sabtu (22/2/2025).

Dikatakan Vanny, sejumlah barang bukti diamankan penyidik dalam penggeledahan tersebut diantaranya fotokopi Hak Guna Usaha (HGU), dokumen rapat, bundelan dokumen survei, dan berbagai dokumen lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Dokumen yang kami amankan tersebut diduga berkaitan langsung dengan praktik pemalsuan dalam pengadaantanah tol dan potensi kerugian negara," ujar Vanny.

Sementara itu, Kajari Muba Roy Riadi mengatakan, penyidik saat ini sedang mendalami kemungkinan adanya dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan PT. SMB.

Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini diduga mengeklaim tanah negara sebagai milik pribadi atau korporasi untuk memperoleh keuntungan dari uang negara.

"Kami sedang mendalami dugaan pemanfaatan tanah negara secara ilegal, serta indikasi korupsi dalam pengelolaan sawit oleh PT SMB yang bisa merugikan negara," tegas Roy.

Penggeledahan ini  merupakan bagian dari serangkaian langkah investigasi yang mendalam untuk mengungkap praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kejari Muba pun dipastikan terus bekerja agar proses hukum berjalan transparan dan adil.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388//kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186163//purbaya-zc9y_large.jpg
Kejagung Periksa Suryo Utomo soal Pajak 2016–2020, Begini Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186160//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-K0eN_large.jpg
Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915//kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185830//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-82PR_large.jpg
Geledah 8 Lokasi, Kejagung Sita Alphard hingga Moge di Kasus Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185773//kejagung-d3Bf_large.jpg
Kejagung Usut Perkara Pajak, Ini Kata Pakar Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement