Prabowo Bakal Hadiri Parade Senja dan Menutup Retreat Kepala Daerah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada retreat pembekalan kepala daerah di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 27-28 Februari 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai membuka retreat pembekalan kepala daerah di Lembah Tidar Akmil Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

"Di antaranya 27-28 (Februari) nanti kemungkinan besar Bapak Presiden akan hadir," kata Tito.

Tito menjelaskan, Prabowo akan menghadiri acara parade senja dan malam keakraban retreat kepala daerah. "Hadir di acara parade senja, malamnya akan ada acara malam akrab beliau akan hadir," ujarnya.

Prabowo, kata Tito, juga akan memberikan pengarahan dan menutup retreat kepala daerah di Magelang pada Jumat 28 Februari 2025.

"(Tanggal) 28 nanti bapak presiden insya Allah akan memberikan pengarahan sekaligus penutup. Sehingga sebelum Sholat Jumat, semuanya sudah selesai semua kembali ke daerah masing-masing. Dan setelah itu bagi beragama Islam dapat menunaikan Sholat Taraweh," ujarnya.