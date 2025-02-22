Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Erupsi Disertai Lontaran Material Pijar dan Bom Vulkanik

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |17:21 WIB
Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Erupsi Disertai Lontaran Material Pijar dan Bom Vulkanik
Gunung Marapi (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Geologi melaporkan aktivitas Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sejak awal hingga pertengahan Februari 2025. Meski begitu, saat ini tingkat aktivitas Gunung Marapi masih tetap pada Level II (Waspada).

Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid mengatakan, Gunung Marapi termasuk sering mengalami erupsi bahkan sejak tahun 1987 sampai sekarang erupsi bersifat eksplosif dari Kawah Verbeek.

“Aktivitas erupsi biasanya disertai suara gemuruh atau dentuman dengan produk erupsi dapat berupa abu, lapili, dan terkadang juga diikuti oleh lontaran material pijar dan bom vulkanik,” ungkap Wafid dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Sementara itu, Wafid mengungkapkan rangkaian erupsi atau letusan secara tidak kontinyu masih berlanjut sampai saat ini sebagai akibat dari dinamika naik turunnya pasokan fluida dari kedalaman tubuh Gunung Marapi. 

“Pada awal hingga pertengahan Februari 2025 ini terjadi peningkatan gempa vulkanik dan tremor di Gunung Marapi yang berkaitan dengan adanya peningkatan pasokan fluida dari kedalaman,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3180991/marapi-HLgx_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Warga Jangan Beraktivitas di Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement