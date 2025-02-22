Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Erupsi Disertai Lontaran Material Pijar dan Bom Vulkanik

JAKARTA - Badan Geologi melaporkan aktivitas Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sejak awal hingga pertengahan Februari 2025. Meski begitu, saat ini tingkat aktivitas Gunung Marapi masih tetap pada Level II (Waspada).

Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid mengatakan, Gunung Marapi termasuk sering mengalami erupsi bahkan sejak tahun 1987 sampai sekarang erupsi bersifat eksplosif dari Kawah Verbeek.

“Aktivitas erupsi biasanya disertai suara gemuruh atau dentuman dengan produk erupsi dapat berupa abu, lapili, dan terkadang juga diikuti oleh lontaran material pijar dan bom vulkanik,” ungkap Wafid dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Sementara itu, Wafid mengungkapkan rangkaian erupsi atau letusan secara tidak kontinyu masih berlanjut sampai saat ini sebagai akibat dari dinamika naik turunnya pasokan fluida dari kedalaman tubuh Gunung Marapi.

“Pada awal hingga pertengahan Februari 2025 ini terjadi peningkatan gempa vulkanik dan tremor di Gunung Marapi yang berkaitan dengan adanya peningkatan pasokan fluida dari kedalaman,” ujarnya.