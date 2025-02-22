Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Loyalitas ke Partai Berakhir Ketika Loyalitas pada Negara Dimulai!

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |17:33 WIB
Loyalitas ke Partai Berakhir Ketika Loyalitas pada Negara Dimulai!
Menteri Kebudayaan Fadli Zon (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut loyalitas terhadap partai itu harusnya berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai.

Hal itu dikatakan Fadli Zon menyusul adanya instruksi ketua umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya menunda keberangakatan menuju acara Retreat atau pembekalan yang digelar di Akmil Magelang.

Fadli menilai, program retreat bukan soal kepartaian. Program tersebut digelar untuk berjalannya pemerintahan yang selaras antara pusat dengan daerah.

"Jadi harus dibedakan gitu ya, meskipun, para gubernur, bupati, atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota itu berasal dari partai politik manapun, tapi kalau terkait dengan negara loyalitasnya harus kepada loyalitas negara," kata Fadli dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menteri Kebudayaan itu menyinggung sebuah pepatah yang mengungkit perihal sebuah loyalitas. Di mana disebutkan 'my loyalty to my party ends, when my loyalty to my country begins'.

"Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu, kita akan lihat mana yang negawaran, mana yang politisi," ujarnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
