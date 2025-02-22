Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laksda Edwin: Potensi Maritim Harus Dimanfaatkan untuk Kemakmuran Rakyat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |19:55 WIB


JAKARTA - Asrenum Panglima TNI, Laksamana Muda Edwin menulis buku berjudul Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan. Buku ini di launching melalui acara Bedah Buku di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025).

"Buku ini memberikan pemahaman tentang besarnya potensi maritim yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan secara khusus untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang sejalan dengan program pemerintahan Presiden Prabowo" kata Wamen Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sambutannya.

Sementara itu, KSAL Laksamana Muhammad Ali mengatakan, potensi maritim memiliki peran vital dalam membangun bangsa kedepan.

“Buku ini memberikan perspekti yang elegan bagaimana memanfaatkan potensi maritim khususnya mewujudkan swasembada pangan yang merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran" ujar Ali.

Laksda Edwin mengatakan, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan maritim yang sangat besar, jika di kelola secara optimal dan berkelanjutan tentu akan memberikan sumbangsih yang besar untuk kemakmuran rakyat.

"Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, di dasar laut kita kaya akan minyak, gas dan mineral, dan juga sangat kaya akan ikan, semua ini harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, swasembada pangan adalah sebuah keniscayaan dan masa depan kita sesungguhnya ada di laut" kata Edwin

Sementara Prof Dieterich Bengen dan Laksamana (Purn) Ade Supandi menyampaikan apresisasi atas terbitnya buku ini

"Buku ini menjadi referensi yang sangat relevan bagi mahasiswa, akademisi dan pada pengambil kebijakan agar kekuatan potensi maritim ini bisa dioptimalkan untuk bangsa ini" ujar Ade Supandi

 

