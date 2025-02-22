Usai Lagunya Dibredel, Vokalis Sukatani Dipecat Sebagai Guru

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengecam pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel yang merupakan vokalis Band Sukatani asal Purbalingga.

Beredar kabar bahwa Novi dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, imbas lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang menyinggung salah satu instansi.

"Memecat guru ada mekanismenya yangg diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan, yaitu UU 14/2005 tentang guru dan dosen, PP 74/2007 tentang guru, dan ada Permendikbudristek tentang perlindungan guru. Kalau guru swasta juga digunakan UU Tenaga Kerja," kata Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib melalui keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).

Fahmi mengatakan, guru juga warga negara yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi untuk berekspresi, berpendapat, dan berkarya.

"Jadi pemecatan yang dapat diduga kuat dipaksa mengundurkan diri karena sekolah juga merasa tertekan tersebut jelas sewenang-wenang dan diduga kuat melanggar peraturan perundangan yang ada," katanya.

"Kalau benar pemecatan tersebut karena hak berekspresi dalam lagu 'Bayar Bayar Bayar', (kami) mengecam pemecatan tersebut dan menyerukan dukungan bagi pengembalian hak-hak Novi sebagai guru. Apalagi, jika tugasnya sebagai guru dijalankan dengan baik dan profesional, sementara aktivitasnya berkarya sama sekali tidak mengganggu kinerja," sambungnya.

(Arief Setyadi )