Permintaan Maaf Band Sukatani Dinilai Sebagai Sikap Kesatria

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan memuji kelompok punk Band Sukatani yang meminta maaf terkait lagu mereka yang berjudul 'bayar, bayar, bayar'. Menurut Edi, Band Sukatani telah menunjukkan sikap kesatria.

"Kita kagum dengan sikap kesatria kelompok musik Sukatani Punk. Atas kesadaran sendiri dan keinginan sendiri muncul meminta maaf karena merasa lagu itu telah membuat keresahan di tengah masyrakat," ujar Edi dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

Sikap Band Sukatani menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Mereka dengan kesadaran sendiri meminta maat ke institusi Polri ataupun Kapolri dan masyarakat.

"Sebagai masyarakat tentu kita senang melihat sikap kesatria kelompok musik Sukatani punk tersebut,” tuturnya.

Mantan anggota Kompolnas ini tidak melihat adanya unsur intimidasi di balik permintaan maaf Band Sukatani melainkan karena keinginan sendiri. Pihaknya juga yakin, bahwa Polri terbuka terhadap kritik dari manapun, sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar masyarakat jangan takut mengkritik Polri. Bahkan, Kapolri menganggap mereka sebagai sahabat.

(Arief Setyadi )