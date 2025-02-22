BMKG: Gempa Garut Disebabkan Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 22 Februari 2025 pukul 18.32:03 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M3,1. Episenter terletak pada koordinat 7.22 LS dan 107.71 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 20 km BaratDaya Kabupaten Garut pada kedalaman 6 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto dalam keterangan resminya.

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Pasirwangi dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Hartanto memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut. "Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," imbaunya.

(Arief Setyadi )