HOME NEWS NASIONAL

Kepala BPKH: Indonesia Butuh Banyak Pemimpin dan Agen Perubahan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |22:39 WIB
Kepala BPKH: Indonesia Butuh Banyak Pemimpin dan Agen Perubahan
Kepala BPKH: Indonesia Butuh Banyak Pemimpin dan Agen Perubahan
A
A
A

DEPOK - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengajak para wisudawan Universitas Indonesia (UI) untuk tidak hanya merayakan pencapaian. Namun juga mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar," ujar Fadlul saat menghadiri Wisuda Semester Gasal 2024/2025 di Balairung UI, yang berlangsung di Kampus Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/2/2025).

Sebagai lulusan dari Universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

"Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi," ujar alumnus UI sambil memberi motivasi.

Dalam kesempatan itu, Fadlul mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

"Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia," ucapnya.

Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI.

Cita-citanya saat itu adalah menjadi Warren Buffet versi Indonesia, tokoh pengelola dana terbesar di dunia.

 

Halaman:
1 2
      
