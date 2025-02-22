Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |22:47 WIB
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
Akademisi dari Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., meraih penghargaan (Foto: Ist)
A
A
A

SINGAPURA - Akademisi dari Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., meraih penghargaan sebagai Profesor Terbaik dalam Hukum Industri & Perdagangan 2025 dari International Conference on Industrial engginering and Operations Management (IEOM) bekerja sama dengan Singapore University of Social Sciences (SUSS) ke-15. 

Prof. Dr. Ariawan Gunadi yang merupakan Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan International menerima penghargaan ini di Singapura, Kamis, 20 Februari 2025.

“Ini adalah sebuah peristiwa yang tak terlukiskan, saya sangat senang IEOM Society International bekerja sama dengan SUSS (Singapore University of Social Sciences) mengakui upaya kami dan memilih kami di antara yang lain untuk penghargaan internasional," kata dia melalui keterangannya di Singapura, Jumat (21/2/2025).

Ariawan Gunadi mengatakan penghargaan internasional ini diberikan kepada setiap individu yang memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya atau dalam kategori Outstanding Professor Award in Industrial Trade Law.

Penghargaan ini menambah deretan gelar yang disandangnya. Sebelumnya, Ariawan juga pernah meraih rekor MURI sebagai Profesor hukum bisnis termuda di Indonesia dan pernah menjadi Doktor termuda UI tahun 2013.

Untuk diketahui, IEOM Society International merupakan organisasi global yang menjadi ajang bagi akademisi, peneliti, professional industry dan mahasiswa dari berbagai negara untuk berbagai penelitian, inovasi, serta praktik terbaik dalam bidang teknik industri dan manajemen operasi.

Secara rutin setiap tahun, IEOM Society International menggelar konferensi di berbagai negara, termasuk Singapura untuk membahas tren terbaru dari industri, teknologi dan pendidikan. Selain itu, organisasi ini juga memberikan penghargaan kepada individu yang memiliki kontribusi besar di bidang masing-masing.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/337/3112114/hasil_survei_lsi_soal_penegakan_hukum-VYAZ_large.jpeg
41,6 Persen Masyarakat Nilai Baik Soal Penegakan Hukum di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement