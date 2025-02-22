Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional

SINGAPURA - Akademisi dari Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., meraih penghargaan sebagai Profesor Terbaik dalam Hukum Industri & Perdagangan 2025 dari International Conference on Industrial engginering and Operations Management (IEOM) bekerja sama dengan Singapore University of Social Sciences (SUSS) ke-15.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi yang merupakan Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan International menerima penghargaan ini di Singapura, Kamis, 20 Februari 2025.

“Ini adalah sebuah peristiwa yang tak terlukiskan, saya sangat senang IEOM Society International bekerja sama dengan SUSS (Singapore University of Social Sciences) mengakui upaya kami dan memilih kami di antara yang lain untuk penghargaan internasional," kata dia melalui keterangannya di Singapura, Jumat (21/2/2025).

Ariawan Gunadi mengatakan penghargaan internasional ini diberikan kepada setiap individu yang memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya atau dalam kategori Outstanding Professor Award in Industrial Trade Law.

Penghargaan ini menambah deretan gelar yang disandangnya. Sebelumnya, Ariawan juga pernah meraih rekor MURI sebagai Profesor hukum bisnis termuda di Indonesia dan pernah menjadi Doktor termuda UI tahun 2013.

Untuk diketahui, IEOM Society International merupakan organisasi global yang menjadi ajang bagi akademisi, peneliti, professional industry dan mahasiswa dari berbagai negara untuk berbagai penelitian, inovasi, serta praktik terbaik dalam bidang teknik industri dan manajemen operasi.

Secara rutin setiap tahun, IEOM Society International menggelar konferensi di berbagai negara, termasuk Singapura untuk membahas tren terbaru dari industri, teknologi dan pendidikan. Selain itu, organisasi ini juga memberikan penghargaan kepada individu yang memiliki kontribusi besar di bidang masing-masing.

(Arief Setyadi )