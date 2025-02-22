Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Kondisi Personel Band Sukatani Usai Lagunya Dibredel

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |23:13 WIB
Begini Kondisi Personel Band Sukatani Usai Lagunya Dibredel
Band Sukatani (Foto: Ist)
JAKARTA - Band Punk asal Purbalingga Sukatani membeberkan kondisi terkini usai membuat permintaan maaf terbuka kepada Polri mengenai lagu mereka berjudul 'Bayar, Bayar, Bayar'. Sebelumnya band nyentrik dengan topeng saat manggung itu viral karena menarik lagunya dari peredaran.

Melalui Instagram Stories, kedua personel band Sukatani mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang diberikan berbagai pihak.

“Hallo teman-teman. Kami dari Sukatani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan oleh semua pihak selama beberapa hari ini. Kami sangat menghargai solidaritas dari kawan-kawan sehingga membuat kami tetap kuat,” tulis band Sukatani dalam unggahan stories-nya, Sabtu (22/2/2025).

Sukatani juga menegaskan kondisi mereka sudah membaik dan aman. “Kami juga ingin mengabarkan bahwa kondisi kami sudah membaik dan berada pada ruang yang lebih aman,” lanjutnya.

Bahkan, Sukatani juga mengumumkan telah mencabut kuasa hukum. “Kami ingin menginformasikan bahwa kami juga sudah mencabut kuasa dari Tomi Gumilang (Sitomgum Law Firm). Love you all,” tutupnya.

 

