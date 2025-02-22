Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Purbalingga Tawarkan Novi Vokalis Sukatani Pekerjaan Usai Dipecat Sebagai Guru

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |23:31 WIB
Bupati Purbalingga Tawarkan Novi Vokalis Sukatani Pekerjaan Usai Dipecat Sebagai Guru
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
JAKARTA - Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turut prihatin dengan persoalan yang menimpa Band Sukatani. Terutama, terkait pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel sebagai guru.

Di sela-sela retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Fahmi menyampaikan siap menampung Novi untuk mengajar di sekolah yang berada di Purbalingga.

"Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan mengabdi di sekolah di Purbalingga," kata Fahmi lewat media sosialnya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Vokalis band dengan lagu viral Bayar, Bayar, Bayar itu dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemecatannya diduga terkait dengan lagu tersebut yang menyinggung kepolisian. Di Band Sukatani yang juga berasal dari Purbalingga, Novi merupakan vokalisnya. 

 

