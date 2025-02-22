Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, Kepala Daerah Akan Digembleng Menkeu di Retreat Magelang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |23:40 WIB
Besok, Kepala Daerah Akan Digembleng Menkeu di Retreat Magelang
Retreat kepala daerah di Magelang (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kepala daerah akan mendapatkan materi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hari ketiga, Minggu 23 Februari 2025 besok.

Dari jadwal yang diterima iNews Media Group dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, Menkeu Sri Mulyani dijadwalkan akan memberikan materi selama satu setengah jam yang berlangsung pada pukul 19.00 hingga 20.30 di Ruang Sudirman.

Sebelumnya, pada pagi hingga sore hari, para kepala daerah akan mengikuti beberapa agenda penting, seperti apel pagi, ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta lanjutan paparan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). 

Setelah itu, kepala daerah juga akan mendapatkan waktu untuk makan siang dan malam di Ruang KS Tubun dan Ruang Nasution sebelum akhirnya mendengarkan paparan dari Menkeu. 

Selain itu, para kepala daerah juga dijadwalkan untuk mengikuti pre-test dan Building Learning Commitment (BLC) setelah paparan dari Menkeu, yang akan diakhiri dengan istirahat pada pukul 21.30.

Berikut jadwal retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Minggu, 23 Februari 2025:

06.00 - 06.50: sarapan pagi disediakan di tenda masing-masing, lalu menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149461/bima_arya-Mh5A_large.jpg
Retret di IPDN, Kepala Daerah Bebas Gunakan Handphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149426/wamendagri-2gGU_large.jpg
10 Kepala Daerah Peserta Retret Diberi Tanda Khusus Pita Merah dan Kuning, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/525/3149406/wamendagri-FMxJ_large.jpg
Tradisi Makan IPDN Bikin Kepala Daerah Kaget, Baru Tiga Suap Lonceng Berbunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127817/wamendagri-irzG_large.jpg
Retreat Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Digelar Usai Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120270/kpk-9V3r_large.jpg
Setor LHKPN, Kepala Daerah Diberi Waktu hingga 20 Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120255/mendagri-E6Tw_large.jpg
Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: Terima Kasih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement