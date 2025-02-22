Besok, Kepala Daerah Akan Digembleng Menkeu di Retreat Magelang

JAKARTA - Kepala daerah akan mendapatkan materi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hari ketiga, Minggu 23 Februari 2025 besok.

Dari jadwal yang diterima iNews Media Group dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, Menkeu Sri Mulyani dijadwalkan akan memberikan materi selama satu setengah jam yang berlangsung pada pukul 19.00 hingga 20.30 di Ruang Sudirman.

Sebelumnya, pada pagi hingga sore hari, para kepala daerah akan mengikuti beberapa agenda penting, seperti apel pagi, ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta lanjutan paparan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Setelah itu, kepala daerah juga akan mendapatkan waktu untuk makan siang dan malam di Ruang KS Tubun dan Ruang Nasution sebelum akhirnya mendengarkan paparan dari Menkeu.

Selain itu, para kepala daerah juga dijadwalkan untuk mengikuti pre-test dan Building Learning Commitment (BLC) setelah paparan dari Menkeu, yang akan diakhiri dengan istirahat pada pukul 21.30.

Berikut jadwal retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Minggu, 23 Februari 2025:

06.00 - 06.50: sarapan pagi disediakan di tenda masing-masing, lalu menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam.