NEWS NASIONAL

6 Anggota Ditressiber Polda Jateng Diperiksa Propam Polri Terkait Band Sukatani

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |07:08 WIB
6 Anggota Ditressiber Polda Jateng Diperiksa Propam Polri Terkait Band Sukatani
Ilustrasi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Divisi Propam Polri mendalami dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum terkait video klarifikasi personel band Sukatani soal lagu mereka berjudul bayar, bayar, bayar. Untuk membuka hal ini secara transparan dan terang benderang, ada enam anggota Ditressiber Polda Jawa Tengah yang dilakukan pemeriksaan.

“Saat ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa, sehingga total ada enam personel yang dimintai keterangan,” tulis Propam Polri dalam akun X-nya yang dilihat Minggu (23/2/2025).

Propam menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjamin keselamatan terhadap dua personel band Sukatani. Nantinya, Polri akan melakukan pengamanan terhadap konser Band Sukatani di Tegal.

“Polri juga berkomitmen menjamin keselamatan dan keamanan dua personel Band Sukatani. Sebagai bentuk nyata dan komitmen kami, Polri akan melakukan pengamanan pada konser mereka di Tegal tanggal 23 Februari mendatang,” ujarnya.

Dalam keterangan tersebut, disebutkan bahwa Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun dan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 

“Mari bersama-sama ciptakan ruang ekspresi yang positif dan kondusif,” jelasnya.

 

