Khawatir Ada Perpecahan, Munas VII IKA PMII Sempat Ditunda

JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ditunda, dan akan dilanjutkan pada Minggu (23/2/2025). Ketua Umum IKA PMII, Ahmad Muqowan mengatakan, rapat ditunda karena pihaknya khawatir terjadi perpecahan di internal.

Muqowan menjelaskan, rapat berlangsung panas karena pimpinan sidang bukan mereka yang telah ditentukan dalam rapat pleno, Sabtu, 22 Februari 2025. "Ketika saya datang ke ruangan, yang memimpin sidang bukan pimpinan sidang yang diputuskan oleh pleno pada pagi hari tadi. Ini buntut dari masalah krusial pada pembahasan tata tertib pemilihan," katanya di lokasi Munas VII IKA PMII, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (23/2/2025) dini hari.

Muqowan menambahkan, keputusan penundaan dilakukan berdasarkan masukan dari para penanggungjawab acara. "Ketua Panitia sudah mengatakan rapat ditunda. Saya mendapat laporan dari Ketua Panitia, Ketua SC, Ketua Sidang, dan mereka meminta sidang ditunda," ujarnya.

Dia berharap, para peserta Munas VII IKA PMII dapat memanfaatkan waktu jeda untuk memenangkan diri, dan tidak lagi terjadi perselisihan saat rapat dilanjutkan. "Masih ada waktu, ayo kita konsolidasi, kita rapatkan kembali, kita bicara kembali, rumah kita ini satu," ajaknya.