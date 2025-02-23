Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Khawatir Ada Perpecahan, Munas VII IKA PMII Sempat Ditunda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |09:23 WIB
Khawatir Ada Perpecahan, Munas VII IKA PMII Sempat Ditunda
Munas VII IKA PMII Sempat Ditunda. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ditunda, dan akan dilanjutkan pada Minggu (23/2/2025). Ketua Umum IKA PMII, Ahmad Muqowan mengatakan, rapat ditunda karena pihaknya khawatir terjadi perpecahan di internal.

Muqowan menjelaskan, rapat berlangsung panas karena pimpinan sidang bukan mereka yang telah ditentukan dalam rapat pleno, Sabtu, 22 Februari 2025. "Ketika saya datang ke ruangan, yang memimpin sidang bukan pimpinan sidang yang diputuskan oleh pleno pada pagi hari tadi. Ini buntut dari masalah krusial pada pembahasan tata tertib pemilihan," katanya di lokasi Munas VII IKA PMII, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (23/2/2025) dini hari.

Muqowan menambahkan, keputusan penundaan dilakukan berdasarkan masukan dari para penanggungjawab acara. "Ketua Panitia sudah mengatakan rapat ditunda. Saya mendapat laporan dari Ketua Panitia, Ketua SC, Ketua Sidang, dan mereka meminta sidang ditunda," ujarnya. 

Dia berharap, para peserta Munas VII IKA PMII dapat memanfaatkan waktu jeda untuk memenangkan diri, dan tidak lagi terjadi perselisihan saat rapat dilanjutkan. "Masih ada waktu, ayo kita konsolidasi, kita rapatkan kembali, kita bicara kembali, rumah kita ini satu," ajaknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/337/3109965/sarasehan_nasional-4kwM_large.jpg
Dorong Kemajuan Bangsa, Reindustrialisasi dan Teknologi Jadi Salah Satu Modal Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049809/pmii-L9Rx_large.jpg
Viral Kongres di Palembang Ricuh, BPH PB PMII Berikan Pernyataan Sikap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/02/337/1787283/pb-pmii-optimis-tangkal-radikalisme-IncrIeukdE.jpg
PB PMII Optimis Tangkal Radikalisme!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/15/337/1691273/dibuka-presiden-joko-widodo-pmii-gelar-kongres-di-palu-ZAFINY1rtc.jpg
Dibuka Presiden Joko Widodo, PMII Gelar Kongres di Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/05/337/1456482/sikapi-persoalan-bangsa-pmii-gelar-rembug-nasional-DKMLSVhhFt.png
Sikapi Persoalan Bangsa, PMII Gelar Rembug Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/23/340/1169700/stok-darah-di-semaramg-aman-sampai-lebaran-gzpOOVxeMx.jpg
Stok Darah di Semarang Aman sampai Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement