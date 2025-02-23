Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Salma Anak Seni yang Ikut Seleksi SIPSS Polri, Juara Olimpiade Mahasiswa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |09:54 WIB
Salma Anak Seni yang Ikut Seleksi SIPSS Polri, Juara Olimpiade Mahasiswa
Salma Anak Seni yang Ikut Seleksi SIPSS Polri, Juara Olimpiade Mahasiswa. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Di antara ratusan Calon Siswa (Casis) Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2025, ada yang berangkat dari Sarjana Seni. Adalah Salma Putri Yuliani (24), perempuan berhijab yang jago membuat komik. 

Salma, sapaannya, merupakan lulusan Desain Komunikasi Visual (DKV) Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Prestasinya mentereng. Pada tahun 2021 dia adalah Juara 1 Lomba Komik Strip Olimpiade Mahasiswa UNS. Selain itu, Salma juga Finalis Kompetisi Komik di Jepang tahun 2024. 

“Alhamdulillah, waktu juara satu di tingkat kampus, saya bikin komik soal motivasi diri. Tahun 2024, ada event komik di Jepang, saya ikut, jadi finalis,” kata Salma di Gedung Werving Hoegeng, Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, dikutip Minggu (23/2/2025). 

Salma yang lahir di Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah itu pernah bekerja di sebuah perusahaan animasi sebelum memutuskan mendaftar sebagai anggota Polri melalui jalur penerimaan SIPSS. Salma juga menekuni olahraga Karate.  

Hobi lainnya adalah belajar apapun tentang Jepang. Termasuk hobi menonton film anime Jepang. Dari situ, dia juga belajar bahasanya. “Saya juga memahami Bahasa Jepang,” sambungnya.  

Mengenai pendaftarannya di SIPSS tahun ini, Salma mendaftar di tingkat daerah di Polda Metro Jaya (PMJ). Sebabnya, saat bekerja di perusahaan pembuatan animasi, berada di Jakarta. 

 

