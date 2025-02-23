Polri Jamin Keamanan Band Sukatani saat Manggung di Tegal Hari Ini

JAKARTA - Polri akan menjamin keamanan band Sukatani yang rencananya akan melakukan konser di Tegal hari ini. Hal itu pun disampaikan Propam Polri melalui akun X-nya.

“Polri juga berkomitmen menjamin keselamatan dan keamanan dua personel band Sukatani. Sebagai bentuk nyata dan komitmen kami, Polri akan melakukan pengamanan pada konser mereka di Tegal tanggal 23 Februari mendatang,” tulis Divpropam Polri yang dilihat Minggu (23/2/2025).

Di sisi lain, Divpropam Polri menyebutkan ada enam personil Ditressiber Polda Jawa Tengah yang dimintai keterangan terkait dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh personil Polda Jawa Tengah terhadap band Sukatani.

“Saat ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa, sehingga total ada 6 (enam) personel yang dimintai keterangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' milik Band punk asal Purbalingga, Sukatani ramai di sosial media (sosmed). Banyak masyarakat yang menggunakan lagu tersebut sebagai back sound video mereka.

Teranyar, Band Sukatani meminta maaf secara resmi atas lagi tersebut, karena dinilai telah menyinggung Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka pun menarik lagu itu dari semua platform digital, dan mengimbau para penggemarnya untuk turut menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.