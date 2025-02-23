Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Video Sekjen PDIP Soal Revisi UU KPK Muncul, Novel Baswedan: Hasto Teman Dekat Firli Bahuri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |10:14 WIB
Video Sekjen PDIP Soal Revisi UU KPK Muncul, Novel Baswedan: Hasto Teman Dekat Firli Bahuri
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merespons video Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang beredar luas pada Sabtu, 22 Februari 2025. Novel mengakui bahwa dirinya memang bertemu Hasto dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Sulistyowati Irianto di Universitas Indonesia (UI) sebagaimana disampaikan Hasto dalam video tersebut. 

”Benar, saya bertemu dia di acara peluncuran dan orasi ilmiah Prof Sulistyowati Irianto,” kata Novel dikutip, Minggu (23/2/2025). 

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 7 Mei 2024 itu, Novel mengaku dia sempat menanyakan beberapa hal kepada Hasto. Termasuk diantaranya terkait dengan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan penyingkiran tokoh-tokoh penting di KPK. Lewat kesempatan yang sama, dia pun turut menyinggung soal hubungan antara Hasto dengan mantan ketua KPK Firli Bahuri.

”Ketika bertemu, saya tanyakan tentang mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU dan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lemah. Saya juga sampaikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang merusak KPK,” ujar Novel.

Oleh Hasto, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab. Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan. ”Dan waktu itu secara singkat yang bersangkutan menjawab sebagaimana dalam rekaman tersebut. Tetapi karena situasi acara, maka hanya bisa bicara singkat saja,” tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
