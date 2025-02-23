Deretan Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret di Akmil Magelang

JAKARTA - Guna memberikan bekal sebelum bertugas selama lima tahun ke depan, Pemerintah Pusat mengadakan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Seluruh kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diundang untuk hadir. Namun, puluhan kepala daerah masih belum bergabung dalam retret tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa mereka tidak datang tanpa keterangan. Jumlahnya lebih dari 45 kepala daerah. Meski masih terus menunggu kedatangan mereka, Bima menyatakan bahwa panitia mempersilakan para kepala daerah tersebut mengirimkan perwakilan mereka bila memang tidak bisa hadir secara langsung.

”Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” katanya dilansir Minggu (23/2/2025).

Berikut daftar kepala daerah yang belum bergabung dalam retret di Akmil Magelang;

1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo

2. Gubernur Bali I Wayan Koster

3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana