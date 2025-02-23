Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa 4,9 Magnitudo Guncang Enggano Bengkulu 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |11:41 WIB
Gempa 4,9 Magnitudo Guncang Enggano Bengkulu 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,9 mengguncang Barat Daya Enggano, Bengkulu siang ini. Gempa tersebut berada di kedalaman 5 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 11.27 WIB, Minggu (23/2/2025). Koordinat gempa 6.58 Lintang Selatan dan 102.21  Bujur Timur.

“Mag:4.9, 23-Feb-2025 11:27:12WIB, Lok:6.58LS, 102.21BT (137 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:5 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 137 kilometer Barat Daya Enggano, Bengkulu dengan kedalaman 5 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG bengkulu Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673//siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186531//gempa_maluku_tenggara_barat-FB6U_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186479//siklon_tropis-Am62_large.jpg
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412//cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338//dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement