Gempa 4,9 Magnitudo Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,9 mengguncang Barat Daya Enggano, Bengkulu siang ini. Gempa tersebut berada di kedalaman 5 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 11.27 WIB, Minggu (23/2/2025). Koordinat gempa 6.58 Lintang Selatan dan 102.21 Bujur Timur.

“Mag:4.9, 23-Feb-2025 11:27:12WIB, Lok:6.58LS, 102.21BT (137 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:5 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 137 kilometer Barat Daya Enggano, Bengkulu dengan kedalaman 5 kilometer.