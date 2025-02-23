Bertemu Jokowi, Gamki Bahas Perkembangan Teknologi hingga Makan Bergizi Gratis

JAKARTA -Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) mendukung pelaksanaan program Prabowo-Gibram Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gamki Sahat MP Sinurat mengatakan, program MBG sangat penting untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

"Gamki melakukan uji coba pemberian MBG kepada anak-anak sekolah. Kami melihat langsung ada anak yang membawa makanannya ke rumah karena ingin berbagi dengan keluarganya. Jadi, masyarakat kita masih membutuhkan program ini, yang penting tepat sasaran," kata Sahat Sinurat, Minggu, (23/2/2025).

Dikatakan Sahat, dalam pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gamki membahas tentang keberlanjutan pembangunan pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Kedatangan DPP Gamki selain sebagai kunjungan balasan atas kehadiran Presiden Jokowi pada acara Pengukuhan DPP Gamki yang dilaksanakan di Kota Medan tahun 2023 lalu,”ujarnya.

Selain itu juga untuk bertukar pikiran tentang keberlanjutan pembangunan pemerintah, antara lain tentang perkembangan teknologi, infrastruktur, program MBG, swasembada pangan, dan lain sebagainya.

"Tahun 2023 lalu, kami memberikan apresiasi penghargaan kepada Pak Jokowi sebagai Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Pada pertemuan di kediaman beliau, Gamki memberikan plakat penghargaan tersebut sembari berharap Pak Jokowi dapat terus menginspirasi generasi muda Indonesia," tutup Sahat.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP Gamki Alan Singkali menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Jokowi menceritakan tantangan perkembangan zaman yang semakin cepat dan pesat.

"Pak Jokowi menceritakan beberapa poin pertemuan beliau dalam private gathering beberapa waktu lalu di Abu Dhabi. Perkembangan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka Indonesia harus terus berbenah diri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman," jelas Alan.