INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PSI Sambut Baik Lahirnya Danantara, Ini Alasannya

Khafid Mardiyansyah-Minggu, 23 Februari 2025 |13:32 WIB
PSI Sambut Baik Lahirnya Danantara, Ini Alasannya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik ide pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ini merupakan wujud kreativitas untuk menyiasati kebutuhan internal dan situasi perekonomian global. 

“Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro,  dalam keterangan tertulis, Minggu 23 Februari 2025.

Sebagai badan pengelola investasi, Kokok menyatakan, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk berinvestasi di proyek-proyek strategis. Aset tersebut akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia

“Dengan  pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara  dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun,” lanjut Kokok.

Soal pertanggung jawaban, Kokok mengingatkan, Danantara bukan lembaga kebal hukum.

Topik Artikel :
bumn Danantara PSI
Telusuri berita news lainnya
