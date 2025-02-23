Kapolri : Jika Berkenan, Band Sukatani Kami Jadikan Duta Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka semangat melakukan perbaikan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel.

Sigit mengungkapkan, hal itu akan dilakukan apabila, Band Sukatani berkenan dijadikan Duta ataupun Juri untuk institusi Polri.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," kata Sigit saat dihubungi wartawan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

Dalam hal ini, Sigit kembali menegaskan serta menunjukkan komitmennya bahwa, Polri dewasa ini tidak anti-kritik. Korps Bhayangkara saat ini menerima dan terbuka dengan seluruh bentuk saran dan masukan.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adapatif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik," tegas Sigit.