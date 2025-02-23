Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir dan Tanah Longsor di Bandar Lampung, 2 Orang Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |15:31 WIB
Banjir dan Tanah Longsor di Bandar Lampung, 2 Orang Tewas
Longsor Lampung (Foto: BNPB)
JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Bandar Lampung sejak Jumat (21/2). Hujan itu menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik.

Nahasnya lagi, peristiwa ini menelan korban jiwa sebanyak dua orang. Korban ialah Haryadi Prabowo (36) dan Rusmiati yang meninggal dunia akibat tertimbun tanah.

“Satu rumah tertimbun tanah, mengakibatkan dua penghuni meninggal dunia. Korban yang teridentifikasi adalah Haryadi Prabowo (36) dan Rusmiati (36),” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (23/2/2025).

Abdul menjelaskan satu orang yang berada di dalam rumah tersebut beruntungnya masih bisa selamat. Namun demikian tim BNPB masih berjibaku di lokasi kejadian untuk mencari potensi adanya korban lain.

Sementara hingga Sabtu (22/2) kemarin, kondisi banjir di wilayah terdampak berangsur surut, dan upaya penanganan terus dilakukan oleh pihak berwenang.

BPBD Kota Bandar Lampung terus melakukan asesmen guna memastikan kebutuhan warga serta langkah-langkah pemulihan pasca-bencana.

BNPB mengimbau masyarakat yang berada di daerah rawan longsor dan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi berlangsung dalam waktu yang lama. Pastikan jalur evakuasi tersedia dan mudah diakses. Selain itu, selalu ikuti informasi resmi dari BPBD setempat dan BNPB untuk tindakan pencegahan yang tepat.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
