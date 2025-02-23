Tanah Longsor di Tapanuli Selatan, Sepasang Suami Istri Meninggal Dunia

SUMUT - Tanah longsong melanda Sisundung, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada Sabtu kemarin. Dua orang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menerangkan, korban merupakan suami istri yang terjebak di dalam timbunan material longsor.

“Korban merupakan sepasang suami istri yang terjebak dalam timbunan material longsor yang menimpa rumah mereka,” kata dia dalam keterangannya Minggu (23/2/2025).

Pria yang disapa Aam itu menuturkan, korban ditemukan tim gabungan yang terdiri dari personil BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, TNI-POLRI, Forkopincam Angola Barat dan masyarakat sekitar pukul 21.30 WIB.

“Tanah longsor ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam waktu lama. Dua unit rumah warga yang berada di dekat tebing rusak berat tertimbun meterial longsor,” ujar dia.