Kumpulkan 38 Ketua DPD Demokrat, SBY Ingatkan Kepentingan Negara di Atas Partai!

BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Minggu (23/2/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ketua DPD dari seluruh provinsi itu terlihat datang ke Cikeas menggunakan bus sejak pukul 13.00 WIB. Mereka terlihat berkumpul terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke rumah SBY pada pukul 15.00 WIB.

Saat tiba, Presiden keenam Indonesia itu pun menyambut Ketua DPD dengan bersalaman. Ketua DPD lantas diminta berkumpul ke salah satu ruangan.

“Hari ini kita semua berada di Rumah Perjuangan, tempat bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Partai Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan pendopo Cikeas tentang dua bilik yang saudara-saudara berada sekarang,” kata SBY di depan Ketua DPD tersebut.