HOME NEWS NASIONAL

Ketika SBY Cerita Direshuffle Gus Dur : Saya Terima dengan Ikhlas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |16:33 WIB
Ketika SBY Cerita Direshuffle Gus Dur : Saya Terima dengan Ikhlas
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersilaturahmi dengan 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Minggu (23/2). SBY bercerita dirinya pernah direshuffle saat dirinya menjabat Menteri.

Hal itu terjadi pada 2001 silam saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menkopolsoskam). 

“Pada saat saya berada di luar pemerintahan, pertengahan 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bisang Politik, Sosial dan Keamanan,” kata SBY, Minggu (23/2/2025).

Presiden keenam Indonesia itu mengaku Ikhlas dengan keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat itu. Ia meyakini bahwa Presiden mempunyai pertimbangan khusus dalam melakukan reshuffle kabinet.

“Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari posisi sebagai sebagai Menkopolsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam,” tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
