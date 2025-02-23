Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY : Jenderal Aktif Kalau Mau Berpolitik, Pensiun dulu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |17:06 WIB
SBY : Jenderal Aktif Kalau Mau Berpolitik, Pensiun dulu
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (foto: Okezone)
A
A
A


BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

“Saya jadi ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, Minggu (23/2/2025).

SBY pun mengaku, dirinya menjadi salah satu tim penyusun reformasi ABRI. Ia pun mengatakan bahwa jikalau masih menjadi Jenderal aktif TNI untuk jangan berpolitik.

“Benar, saya tergugah terinspirasi kalau masih jadi Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun,” jelas dia.

Hal itu pun dia turunkan ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, meski Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki karir militer cemerlang, pengabdian di dunia pemerintahan haruslah mundur.

“Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah tetapi pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan, politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu,” tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jenderal Politik Demokrat SBY
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186422//psi-iavs_large.jpg
PSI Tuding Ada Pemasok Bahan Bakar Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sindir Demokrat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181162//ahy-qtJE_large.jpg
AHY Curhat 2 Tahun 'Cikeas Gelap' Setelah Ani Yudhoyono Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181159//ahy-PbjV_large.jpg
AHY Akui Tak Mudah Sandang Nama Besar Yudhoyono: Kadang Getir dan Ingin Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217//sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099//sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement