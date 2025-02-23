Gelar Kongres Ke-6, Demokrat Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Ketum Parpol

BOGOR - Partai Demokrat bakal menggelar Kongres ke-6 pada 24-25 Februari 2025. Kongres ini akan dihadiri Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo dan Gibran diundang pada acara penutupan Kongres pada Selasa 25 Februari 2025, malam hari.

“Hari Selasa kita akan menuju penutupan yang dimulai pukul 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, Minggu (23/2/2025).

Selain pasangan Presiden-Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri dari kabinet Merah Putih turut diundang. Sementara, partai politik parlemen dan non-parlemen juga akan diundang.

“Kemudian juga (diundang) kabinet Merah Putih, serta mengundang para Ketua Umum parpol parlemen maupun non-parlemen,” jelas Herman.