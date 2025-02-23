Bakamla Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Cilegon

CILEGON - Bakamla RI melalui unsur KN Tanjung Datu-301 menggelar kegiatan olahraga bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bakti sosial di Ex Dermaga Pelindo II Bojonegara, Cilegon, Minggu (23/2/2025).

Kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Bakamla RI di wilayah Banten, sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri dengan masyarakat pesisir.

Komandan KN Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Bakamla RI serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani.

“Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat, sekaligus memperkenalkan kehadiran KN Tanjung Datu-301 di Cilegon,” ujar Rudi dalam keterangannya.

Sebanyak 230 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda hingga lansia, turut serta dalam acara ini. Berbagai kegiatan digelar dengan meriah, termasuk senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Selain itu, masyarakat juga menerima bantuan sosial berupa paket sembako yang berisi minyak goreng, kopi, gula, mi instan, dan beras.