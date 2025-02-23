SBY Kembali Ditunjuk Jadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat hingga 2030

BOGOR - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali ditunjuk sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat periode 2025-2030. SBY didukung oleh sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat.

“Hari ini 616 pemilik suara Partai Demokrat juga meminta Bapak SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Minggu (23/2/2025).

Riefky menjelaskan, kedatangan SBY hari ini juga menerima permintaan dari Ketua DPD untuk kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu, Presiden keenam Indonesia itu juga memberikan wejangan kepada kadernya.

“Nah, tadi setelah berdiskusi, kemudian juga mendapatkan wejangan dari beliau, Alhamdulillah Bapak SBY juga telah merespon dan menerima untuk kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030. Kira-kira itu tadi yang kami bicarakan di dalam,” jelas Teuku Riefky.

Selanjutnya, partai Demokrat akan menggelar Kongres keenam yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari 2025. Baik SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dikukuhkan secara resmi dalam acara itu.

“Besok kami akan masuk dalam persidangan dan seluruh dokumen yang tentu telah ditandatangani oleh para pemilik suara dan dokumen atas kesediaan, baik Ketua Umum maupun Ketua MPT itu juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Kongres Partai Demokrat saya kira itu intinya,” ucap Ketua DPP Partai Demorkat, Herman Khaeron.