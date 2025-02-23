Pramono Diisukan Kembali ke Bandara Yogyakarta Usai Tiba di Magelang, Ini Tanggapan PDIP

JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan, M Guntur Romli angkat suara ihwal beredarnya isu Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung kembali ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), usai tiba di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) kemarin. Guntur mengaku tak mengetahui isu tersebut.

"Saya tidak tahu soal informasi itu," kata Guntur saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, Pramono telah bertolak ke Magelang, tempat dilaksanakannya retreat bagi kepala daerah. Namun, beredar isu Pramono kembali ke Bandara YIA pada hari ini.

Guntur pun enggan berkomentar lebih jauh perihal rumor yang beredar terkait keberadaan Pramono. Apalagi, kata dia, isu tersebut dibuat oleh akun anonim di sosial media.

"Tidak layak juga merespon rumor yang dilemparkan akun anonim yang kita tidak tahu siapa di belakangnya dan tidak bisa diverifikasi," terang Guntur.

Sedianya, Pramono telah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Sabtu (22/5/2025) siang.