Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY : Presiden Prabowo Akan Hadiri Penutupan Kongres Partai Demokrat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |20:30 WIB
AHY : Presiden Prabowo Akan Hadiri Penutupan Kongres Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri Kongres ke-VI Partai Demokrat, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Sedianya, Prabowo akan hadir saat penutupam kongres Partai Demokrat.

"Insya Allah Bapak Presiden, Prabowo Subianto, kami sudah aturkan undangan. Saya mendapat kabar beliau akan hadir pada saat penutupan," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di kediamannya, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

Selain Prabowo, kata AHY, Kongres Partai Demokrat juga akan dihadiri oleh para ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Bahkan, sambungnya, para menteri di Kabinet Merah Putih juga akan hadir dalam acara kongres.

"Tentunya para ketua umum partai politik sahabat dan kolega saya di kabinet (diundang kongres), dengan demikian harapannya ini menjadi kebersamaan, KIM yang selalu dibangun atas rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling memberikan support satu sama lain, mudah-mudahan ini juga terus bisa kita jaga dalam perjalanan yang berdepan," tutur AHY.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan, pihaknya akan membangun visi-misi dan program selama lima tabun ke depan dalam forum Kongres ke-VI Partai Demokrat. Bahkan, kata dia, pihaknya akan menentukan Ketua Umum dan pengurus DPP Partai Demokrat untuk lima tahum ke depan.

"Tentu selain pemilihan ketua umum nanti akan ada formatur, yang mempersiapkan kepengurusan Dewan Pemimpinan Pusat lima tahun ke depan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186708//pemerintah-EhNU_large.jpg
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186654//prabowo-Ykjz_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Prabowo saat Hadiri Pertemuan Tahunan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186649//prabowo-pynF_large.jpg
Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186628//banjir-Zwv5_large.jpg
Prabowo Kirim 17 Starlink Pulihkan Akses Komunikasi Terputus di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186627//prabowo-gjeE_large.jpg
Prabowo Optimistis terhadap Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186623//presiden_prabowo_subianto-gsQE_large.jpg
Bentuk Satgas 300 Ribu Jembatan, Prabowo: Anak-Anak Kita Tak Boleh Lagi Basah ke Sekolah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement