AHY : Presiden Prabowo Akan Hadiri Penutupan Kongres Partai Demokrat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri Kongres ke-VI Partai Demokrat, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Sedianya, Prabowo akan hadir saat penutupam kongres Partai Demokrat.

"Insya Allah Bapak Presiden, Prabowo Subianto, kami sudah aturkan undangan. Saya mendapat kabar beliau akan hadir pada saat penutupan," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di kediamannya, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

Selain Prabowo, kata AHY, Kongres Partai Demokrat juga akan dihadiri oleh para ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Bahkan, sambungnya, para menteri di Kabinet Merah Putih juga akan hadir dalam acara kongres.

"Tentunya para ketua umum partai politik sahabat dan kolega saya di kabinet (diundang kongres), dengan demikian harapannya ini menjadi kebersamaan, KIM yang selalu dibangun atas rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling memberikan support satu sama lain, mudah-mudahan ini juga terus bisa kita jaga dalam perjalanan yang berdepan," tutur AHY.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan, pihaknya akan membangun visi-misi dan program selama lima tabun ke depan dalam forum Kongres ke-VI Partai Demokrat. Bahkan, kata dia, pihaknya akan menentukan Ketua Umum dan pengurus DPP Partai Demokrat untuk lima tahum ke depan.

"Tentu selain pemilihan ketua umum nanti akan ada formatur, yang mempersiapkan kepengurusan Dewan Pemimpinan Pusat lima tahun ke depan," katanya.