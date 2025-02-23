Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,1 mengguncang Tenggara Keerom, Papua malam ini. Gempa tersebut berada di kedalaman 48 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 20.54 WIB, Minggu (23/2/2025). Koordinat gempa 4.06 Lintang Selatan dan 142.99 Bujur Timur.

“Mag:5.1, 23-Feb-2025 20:54:36WIB, Lok:4.06LS, 142.99BT (259 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:48 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Awaludin)