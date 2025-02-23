Saksikan Morning Zone Timnas Indonesia Menang Lawan Australia dan Bahrain? Senin 24 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Timnas Indonesia kembali bikin kejutan jelang laga kontra melawan Australia dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Patrick Kluivert segera mengumumkan 27 nama pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025.

Okezone memprediksi tiga pemain keturunan yang tengah dikebut proses naturalisasinya, yakni Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James termasuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil.

Laga matchday ke-7 Grup C babak ketiga akan dimainkan di Allianz Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Pada pertemuan pertama di Grup C, Timnas Indonesia berhasil menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kini harapannya Timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Australia.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menahan Bahrain 2-2 dengan laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024). Timnas Indonesia pun akhirnya gagal menang dramatis karena kebobolan di menit akhir lewat gol Mohamed Marhoon.

Timnas Indonesia vs Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Laga Timnas Indonesia vs Bahrain merupakan pertandingan yang sangat krusial bagi langkah Tim Garuda pada Kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu adalah pertandingan ketiga terakhir yang bisa menentukan langkah Timnas Indonesia.

Lantas bagaimana peluang Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026?

