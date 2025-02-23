Sejumlah Elite PDIP Sambangi Rumah Megawati



JAKARTA - Sejumlah elite PDIP menyambangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Minggu (23/2/2025) malam tadi. Namun, mereka mengaku hanya ingin ngopi bareng di rumah Megawati.

Diantaranya, Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur H Nababan, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, dan Wakil Bendahara Umum PDIP, Rudianto Tjen. Mereka keluar dari rumah Megawati yang ada di kawasan Teuku Umar tersebut pada sekira pukul 21.05 WIB.

Namun, saat keluar, mereka enggan berbicara banyak pada awak media yang menanti mereka di pintu pos masuk rumah Mega. Mereka mengaku tak ada arahan apapun dari Mega dalam pertemuan tersebut.

"Saya ngopi di dalam. Nggak ada, saya kan ngopi di dalam," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H Nababan di lokasi, Minggu (23/2/2025).

"Ngopi-ngopi," kata Wakil Bendahara Umum PDIP, Rudianto Tjen yang juga menyebutkan hal serupa dan enggan menanggapi pertanyaan apakah pertemuan tersebut membahas soal retret kepala daerah ataukah tidak.

Tak hanya mereka, Ketua DPP PDIP Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, MY Esti Wijayati hingga Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly pun menyambangi rumah Megawati tersebut.

(Awaludin)