Prabowo Rogoh Kocek Pribadi Beli 60 Becak Listrik untuk Warga Kurang Mampu di Jatim

Prabowo Rogoh Kocek Pribadi Beli 60 Becak Listrik untuk Warga Kurang Mampu di Jatim

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional ( YGSN), memberikan bantuan becak listrik sebanyak 60 buah. Bantuan tersebut diberikan kepada tukang becak di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk dan kota Mojokerto, Jawa Timur.

Penyerahan untuk tiga wilayah tersebut, dipusatkan di Gudang Becak Listrik untuk wilayah Jawa Timur, di desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sebelum dilakukan serah terima, para penerima becak listrik yang berusia 60 tahun ke atas dilatih terlebih dahulu.

Presiden Becak Listrik Indonesia, Nanik S Deyang, mengatakan, program pemberian becak listrik dari Prabowo ini merupakan program lanjutan.

“Karena sebelumnya telah dibagi sebanyak 446 becak listrik di tahun 2024, dimana saat itu Prabowo belum menjadi presiden,” ujar Nanik, Minggu (23/2/2024).

Becak yang dibagikan Prabowo di tahun 2024 tersebut disalurkan ke 11 kota dan kabupaten di Jawa Timur, 7 Kabupaten di Jawa Tengah dan 1 kota di Jabar.

“Saat itu ada orang yang mengatakan , Prabowo bagi-bagi becak listrik karena mau Nyapres, namun nyatanya sesudah menjadi presiden pun tetap memberikan becak listrik seperi yang pernah dijanjikan,”katanya.

“Untuk tahap ke-2 tahun 2025, targetnya sampai akhir tahun 1.000 becak listrik .Bulan Mei nanti akan datang lagi sebanyak sekitar 300-an becak listtik, dan awal tahun ini 60,“ tutup Nanik.