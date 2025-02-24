1.500 Anggota DPRD Se-Indonesia Dukung AHY Kembali Nahkodai Demokrat

JAKARTA - Sebanyak 1.500 lebih anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Demokrat menyampaikan dukungannya pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Demokrat periode 2025-2030 di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu (23/2/2025) malam.

Perwakilan dari para anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Demokrat itu menyampaikan dukungannya pada AHY untuk kembali menjadi Ketum Partai Demokrat. Pasalnya, selama di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat dan para kadernya semakin solid, maju, modern, dan terbuka.

"Kami anggota (DPRD) fraksi seluruh Indonesia, meskipun kami menyadari kami tak memiliki hak suara di kongres, akan tetapi kami mendukung penuh Mas AHY sebagai Ketua Partai Demokrat periode 2025-2030 dan bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai majelis tinggi Demokrat periode 2025-2030," ujar para anggota DPRD se-Indonesia dari Partai Demokrat secara serentak, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu, Ketum Partai Demokrat, AHY pada tanggal 24-25 Februari 2025 esok merupakan kongres Partai Demokrat, yang mana sesuai AD/ART partai, setiap 5 tahun dilaksanakan kongres. Hal itu untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis, diantaranya menentukan kepemimpinan Partai Demokrat 5 tahun ke depan.

"Saya dengan rendah hati mendengarkan aspirasi yang tadi disampaikan oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota tentunya saya terharu dan merasa lebih bersemangat lagi. InsyaAllah apa yang menjadi aspirasi semuanya saya terima dengan baik, terima kasih," tutur AHY menerima aspirasi tersebut.

Dia menambahkan, sebelumnya dia pun didatangi oleh para Ketua DPD dari 38 Provinsi seluruh Indonesia dan perwakilan dari Ketua DPC, termasuk perwakilan dari DPLN luar negeri hingga organisasi sayap, yang mana secara konstitusi memiliki hak suara. Mereka menyampaikan aspirasi dukungan pula agar dia berkenan kembali melanjutkan kepemimpinan di Partai Demokrat 5 tahun ke depan.

"Saya mengakui banyak kekurangan dan kelemahan selama ini, tapi dengan kebersamaan dan dukungan semua seluruh kader termasuk seluruh anggota dewan di manapun berada saya merasa kuat dan percaya diri tuk menahkodai kapal besar Partai Demokrat ini, mudah-mudahan terbuka jalan terbaik tuk kita semuanya menuju Pemilu 2029 Demokrat bangkit dan berjaya," katanya.



(Angkasa Yudhistira)