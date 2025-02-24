Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Akrab Prabowo, Jokowi dan SBY Satu Mobil Jelang Peluncuran Danantara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |10:48 WIB
Momen Akrab Prabowo, Jokowi dan SBY Satu Mobil Jelang Peluncuran Danantara
Momen Akrab Prabowo bersama Jokowi dan SBY Jelang Peluncuran Danantara. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Sebelum peluncuran, Prabowo nampak satu mobil dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Mereka satu mobil menuju ke tempat acara peluncuran.

Setelah tiba, ketiganya telah ditunggu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono. Ketiganya saling sapa dan berbincang akrab.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan penandatanganan aturan mengenai organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara (Danantara).

Penandatanganan tersebut ditayangkan langsung YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini Senin (24/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
