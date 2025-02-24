Resmi! Prabowo Luncurkan Danantara, SBY-Jokowi hingga 3 Eks Wapres Hadir

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara) Indonesia," kata Prabowo.

Turut hadir dalam peluncuran tersebut, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan penandatanganan aturan mengenai organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara (Danantara).

"Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara," kata Prabowo dalam keterangannya.